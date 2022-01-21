Болельщики запросили более одного миллиона билетов от ФИФА на ЧМ-2022

За первые сутки продаж футбольные фанаты со всего мира запросили более 1,2 млн билетов, передает официальный сайт FIFA. Самый высокий спрос исходил от местных болельщиков, за ними идут любители футбола из Аргентины, Мексики, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Англии, Индии, Саудовской Аравии, Бразилии и Франции.

На финальную встречу было запрошено свыше 140 000 билетов, а на матч-открытия — более 80 000 билетов. При этом ФИФА напоминает, что подать заявку на покупку билетов на ЧМ-2022 в Катаре можно только через их организацию. Самые дешевые билеты четвертой категории могут приобрести только жители Катара, они будут стоить 11 долларов. А для иностранных фанатов минимальная цена билета составит 69 долларов – билеты третьей категории.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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