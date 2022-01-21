Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:55 21.01.2022

Болельщики запросили более одного миллиона билетов от ФИФА на ЧМ-2022

Футбол Продажа билетов Катар Фотo: Instagram/fifaworldcup
19 января стартовала продажа билетов на чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает Zakon.kz.

За первые сутки продаж футбольные фанаты со всего мира запросили более 1,2 млн билетов, передает официальный сайт FIFA. Самый высокий спрос исходил от местных болельщиков, за ними идут любители футбола из Аргентины, Мексики, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Англии, Индии, Саудовской Аравии, Бразилии и Франции.

На финальную встречу было запрошено свыше 140 000 билетов, а на матч-открытия — более 80 000 билетов. При этом ФИФА напоминает, что подать заявку на покупку билетов на ЧМ-2022 в Катаре можно только через их организацию. Самые дешевые билеты четвертой категории могут приобрести только жители Катара, они будут стоить 11 долларов. А для иностранных фанатов минимальная цена билета составит 69 долларов – билеты третьей категории.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
FIFA Катар
В КГД рассказали, как будут проверять бизнес после 1 февраля
20.01.2022
Ученые заявили, что «Спутник V» в два раза эффективнее Pfizer против «Омикрона»
20.01.2022
Кредиты погибших во время беспорядков военных и гражданских будут списаны
20.01.2022
Принят механизм возмещения вреда, нанесенного во время беспорядков МСБ
20.01.2022
Вся правда о «Назарбаев Фонде» – Аслан Саринжипов
21.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости