Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай непредсказуемости

Президент Беларуси, как отмечено в публикации «Белта», заявил, что границу с Украиной надо надежно защитить.

Еще 10 лет назад никто и не предполагал, что такой момент, как сегодня, наступит, и нам придется создавать воинские части и целое объединение для защиты наших южных границ. С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится в Украине. Ее нынешнее политическое руководство ведет себя порой непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай –непредсказуемости, неадекватности, и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить. Александр Лукашенко

Глава Беларуси констатировал, что из души украинской нации вырывают все, что только можно. Прежде всего, память славянских народов, единые корни, язык, культурный и этнический код, который связывает народы.

Мы не представляли, что спустя несколько десятков лет после окончания Великой Отечественной войны по центральным улицам Киева, других городов будут маршировать молодчики с фашистской свастикой. Это для нас неприемлемо. Президент Беларуси

Он подчеркнул, что в Беларуси хорошо видят то, что происходит на юге и в целом вдоль границ страны.