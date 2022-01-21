Океан обнаружен на спутнике Сатурна

Как сообщает rg.ru, до последнего времени считалось, что Мимас – это инертный ледяной объект.

При помощи космического аппарата Cassini была зафиксирована небольшая вибрация, что и заставило ученых пересмотреть свои гипотезы.

Поскольку поверхность Мимаса сильно изрыта кратерами, мы думали, что это просто замерзшая глыба льда. Например, такие ледяные объекты, как Энцелад и Европа, как правило, имеют трещины и демонстрируют другие признаки геологической активности. Оказалось, что поверхность Мимаса обманывала нас, а наше новое понимание значительно расширило определение потенциально обитаемого мира как в Солнечной системе, так и за ее пределами. Доктор Алисса Роден из SwRI

Используя данные наблюдений и модели так называемого приливного нагрева, команда исследователей разработала численные методы для получения наиболее правдоподобного объяснения существования неподвижной ледяной корки над жидким океаном. Кстати, ее толщина может составлять от 18 до 25 км.

Большую часть времени, когда мы создаем такие модели, нам приходится их точно настраивать. Но на этот раз доказательства существования внутреннего подповерхностного океана просто сами «выскочили» из наиболее реалистичных сценариев. Доктор Алисса Роден из SwRI

Полученные результаты подтверждают наличие океана на Мимасе. Теперь ученым предстоит переоценить статус спутника в качестве «океанической луны» и по-новому взглянуть на процессы его формирования и эволюции.