18:43 21.01.2022
TikTok планирует ввести платные подписки
Фото: pixabay
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok планирует введение платной подписки, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено на портале Mobile-Review.com, предполагается, что пользователи будут платить за возможность просмотра дополнительного контента.
На текущий момент TikTok не раскрывает подробностей.
Этот инструмент компания рассматривает как возможность нарастить свои доходы и привлечь к сервису новых авторов, заинтересованных в увеличении собственных доходов.
В публикации отмечено, что у TikTok уже есть функционал, позволяющий отправлять авторам деньги или покупать для них виртуальные подарки, которые они затем могут обналичить.
Ранее о планах по внедрению платной подписки заявлял сервис Instagram.