TikTok планирует ввести платные подписки

Как отмечено на портале Mobile-Review.com, предполагается, что пользователи будут платить за возможность просмотра дополнительного контента.

На текущий момент TikTok не раскрывает подробностей.

Этот инструмент компания рассматривает как возможность нарастить свои доходы и привлечь к сервису новых авторов, заинтересованных в увеличении собственных доходов.

В публикации отмечено, что у TikTok уже есть функционал, позволяющий отправлять авторам деньги или покупать для них виртуальные подарки, которые они затем могут обналичить.

Ранее о планах по внедрению платной подписки заявлял сервис Instagram.