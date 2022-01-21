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18:43 21.01.2022

TikTok планирует ввести платные подписки

платные подписки Фото: pixabay
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok планирует введение платной подписки, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на портале Mobile-Review.com, предполагается, что пользователи будут платить за возможность просмотра дополнительного контента.

На текущий момент TikTok не раскрывает подробностей.

Этот инструмент компания рассматривает как возможность нарастить свои доходы и привлечь к сервису новых авторов, заинтересованных в увеличении собственных доходов.

В публикации отмечено, что у TikTok уже есть функционал, позволяющий отправлять авторам деньги или покупать для них виртуальные подарки, которые они затем могут обналичить.

Ранее о планах по внедрению платной подписки заявлял сервис Instagram.

Анастасия Московчук
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