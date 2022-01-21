Бизнесмены берут в управление колледжи в СКО

Одним из первых на севере Казахстана подобную практику реализовал крупный местный производственный холдинг для обеспечения своих предприятий собственными кадрами.

Бескольская сельская школа Кызылжарского района была введена в эксплуатацию в 1967 году и с момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт в ней не проводился.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В 2021 году за счет средств инвестора проведен капитальный ремонт на 303 млн тенге. Проведены работы по благоустройству пришкольной территории, капитальный ремонт здания интерната, столовой, спортивного зала, системы вентиляции, отопления. В текущем году работа в данном направлении продолжена и сумма инвестиций составит 500 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках реализации данного проекта инвестор открыл новую организацию образования «Бескольская школа-колледж». Введена востребованная специальность – технология машиностроения и оператор станков с программным управлением. На сегодняшний день контингент колледжа составляет уже 42 студента. При этом 100% выпускников колледжа будут гарантированно трудоустроены в ТОО «Радуга», где они и проходят практику.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Обучение в Бескольской школе-колледже проходит в соответствии с государственными стандартами и в рамках дуального обучения. В планах у инвестора взять также в шефство местный ясли-сад для выстраивания единой интегрированной модели образования «ясли-школа-колледж».

Фото: пресс-служба акимата СКО

Аналогичный интерес к шефству над другим колледжем проявляет Петропавловский электротехнический завод, новое предприятие, открытое на площадке специальной экономической зоны Qyzyljar.