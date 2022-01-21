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18:50 21.01.2022

Бизнесмены берут в управление колледжи в СКО

колледжи Фото: пресс-служба акимата СКО
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании с представителями крупного бизнеса предложил им взять шефство над колледжами для решения проблемы отсутствия квалифицированных кадров, передает Zakon.kz.

Одним из первых на севере Казахстана подобную практику реализовал крупный местный производственный холдинг для обеспечения своих предприятий собственными кадрами.

Бескольская сельская школа Кызылжарского района была введена в эксплуатацию в 1967 году и с момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт в ней не проводился.

колледж

Фото: пресс-служба акимата СКО

В 2021 году за счет средств инвестора проведен капитальный ремонт на 303 млн тенге. Проведены работы по благоустройству пришкольной территории, капитальный ремонт здания интерната, столовой, спортивного зала, системы вентиляции, отопления. В текущем году работа в данном направлении продолжена и сумма инвестиций составит 500 млн тенге.

колледж

Фото: пресс-служба акимата СКО

В рамках реализации данного проекта инвестор открыл новую организацию образования «Бескольская школа-колледж». Введена востребованная специальность – технология машиностроения и оператор станков с программным управлением. На сегодняшний день контингент колледжа составляет уже 42 студента. При этом 100% выпускников колледжа будут гарантированно трудоустроены в ТОО «Радуга», где они и проходят практику.

образование

Фото: пресс-служба акимата СКО

Обучение в Бескольской школе-колледже проходит в соответствии с государственными стандартами и в рамках дуального обучения. В планах у инвестора взять также в шефство местный ясли-сад для выстраивания единой интегрированной модели образования «ясли-школа-колледж».

колледж

Фото: пресс-служба акимата СКО

Аналогичный интерес к шефству над другим колледжем проявляет Петропавловский электротехнический завод, новое предприятие, открытое на площадке специальной экономической зоны Qyzyljar.

Анастасия Московчук
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