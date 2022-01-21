Карантин ужесточили в Алматинской области
Ергали Сыдыманов постановил независимо от участия в проекте Ashyq запретить:
деятельность концертных залов, цирков, филармоний, театров;
проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);
проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;
деятельность ночных клубов;
обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);
организацию, проведение и участие в торжественных, массовых (банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар, корпоративов и др.), зрелищных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq до 30 человек.
Кроме того, в постановлении говорится про формат обучения школьников и студентов.
Как следует из документа, обучение будет проходить в штатном формате независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:
в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;
в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности школы;
в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 1-6 классы в международных школах);
во внешкольных организациях;
в вузах, в организациях среднее специального обучения – в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн;
в дошкольных организациях – по заявлениям родителей.
Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организаций образования.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.