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19:33 21.01.2022

Карантин ужесточили в Алматинской области

ужесточение карантина Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов подписал новое постановление, передает Zakon.kz.

Ергали Сыдыманов постановил независимо от участия в проекте Ashyq запретить:

  • деятельность концертных залов, цирков, филармоний, театров;

  • проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

  • проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

  • деятельность ночных клубов;

  • обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

  • организацию, проведение и участие в торжественных, массовых (банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар, корпоративов и др.), зрелищных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq до 30 человек.

Кроме того, в постановлении говорится про формат обучения школьников и студентов.

Как следует из документа, обучение будет проходить в штатном формате независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

  • в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

  • в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности школы;

  • в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 1-6 классы в международных школах);

  • во внешкольных организациях;

  • в вузах, в организациях среднее специального обучения – в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн;

  • в дошкольных организациях – по заявлениям родителей.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организаций образования.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Анастасия Московчук
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