Карантин ужесточили в Алматинской области

Ергали Сыдыманов постановил независимо от участия в проекте Ashyq запретить:

деятельность концертных залов, цирков, филармоний, театров;

проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

деятельность ночных клубов;

обслуживание барных стоек на объектах общественного питания, деятельность караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

организацию, проведение и участие в торжественных, массовых (банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар, корпоративов и др.), зрелищных мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq до 30 человек.

Кроме того, в постановлении говорится про формат обучения школьников и студентов.

Как следует из документа, обучение будет проходить в штатном формате независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50% от проектной мощности школы;

в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 1-6 классы в международных школах);

во внешкольных организациях;

в вузах, в организациях среднее специального обучения – в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн;

в дошкольных организациях – по заявлениям родителей.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организаций образования.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.