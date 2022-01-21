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19:37 21.01.2022

Казахстанец выступил с короткой программой на первенстве по фигурному катанию в Эстонии

фигурное катание Фото: olympic.kz
В Таллинне проходит чемпионат четырех континентов по фигурному катанию, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, 21 января состоялась короткая программа в мужских соревнованиях.

По ее итогам Михаил Шайдоров закрепился на восьмом промежуточном месте, набрав 75,96 балла. Диас Джиренбаев расположился на 12-й строчке - 66,92 балла.

Тройку лидеров составили Чха Чжун Хван (Южная Корея) - 98,96, Казуки Томоно (Япония) - 97,10, Као Миура - 88,37 балла.

Елена Беляева
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