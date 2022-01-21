Токаев: Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп

Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы. Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением. Касым-Жомарт Токаев

Также президент отметил, что казахстанцы должны улучшить моральные стандарты Правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления.