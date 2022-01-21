20:11 21.01.2022
Токаев: Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался в Twitter по поводу эффективного госуправления, передает Zakon.kz.
Правительство должно работать во имя интересов людей, а не отдельных групп, представляющих чьи-то интересы. Эффективное государственное управление должно быть реальностью, а не исключением. Касым-Жомарт Токаев
Также президент отметил, что казахстанцы должны улучшить моральные стандарты Правительства и общества для создания прочной основы качественного государственного управления.