Экс-президент Польши заболел коронавирусом

Поверить не могу!!!! Я три раза привит. Взяты три мазка. Я заражен. Головная боль. Я не могу согреть свое тело. Я ничего не могу поделать, я не чувствую своего тела. Экс-президент Польши Лех Валенса

Как пишут РИА Новости, 78-летний Валенсе страдает рядом хронических заболеваний, в частности, сахарным диабетом. В 2020 году он перенес операцию на сердце.