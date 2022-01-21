20:37 21.01.2022
Экс-президент Польши заболел коронавирусом
Фото: wikipedia.org
Нобелевский лауреат Лех Валенса сообщил, что заражен COVID-19 и чувствует себя плохо, передает Zakon.kz.
Поверить не могу!!!! Я три раза привит. Взяты три мазка. Я заражен. Головная боль. Я не могу согреть свое тело. Я ничего не могу поделать, я не чувствую своего тела. Экс-президент Польши Лех Валенса
Как пишут РИА Новости, 78-летний Валенсе страдает рядом хронических заболеваний, в частности, сахарным диабетом. В 2020 году он перенес операцию на сердце.