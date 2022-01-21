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21:14 21.01.2022

Людям с бессимптомным COVID-19 разрешили ходить на работу в Литве

карантин Фото: Zakon.kz
Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения страны Арунас Дулькис, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, разрешение касается работников жизненно важных сфер хозяйства или общественного сектора, так как в сфере наблюдается дефицит кадров.

В настоящее время необходимости в том, чтобы лица с бессимптомным COVID-19 продолжали работать, нет, но мы должны быть готовыми к разным вариантам развития событий. Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис

Кроме того, продолжать ходить на работу смогут и те жители страны, которые контактировали с зараженным, но не заболели сами.

Елена Беляева
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