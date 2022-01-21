Недоверие между мировыми державами достигло пика – ООН

Мы начали еще один год в тисках глобальной пандемии. Коронавирус продолжает распоряжаться жизнями, планами и надеждами. Единственной определенностью является неопределенность в еще большей степени. Между тем растут неравенство и инфляция. Мы сталкиваемся с политическими волнениями и жестокими конфликтами. Недоверие между мировыми державами достигло пика. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Он отметил, что сейчас в мире наблюдается наибольшее число насильственных конфликтов со времен 1945 года. А число запасов ядерных вооружений превышает 13 тысяч – это наивысший уровень за десятилетия.