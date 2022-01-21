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22:01 21.01.2022

В Нур-Султане усилены карантинные меры

улица Фото: УВП города Нур-Султана
Главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала новое постановление, передает Zakon.kz.

Согласно документу, жителям и гостям города Нур-Султана необходимо строго соблюдать следующие требования:

  • для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq, необходимо использовать мобильное приложение Ashyq, в том числе других платформ (к примеру, аналог на платформе eGov mobile, Аitu и другие);

  • при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Между тем Управлению общественного здравоохранения города Нур-Султана рекомендовано активизировать проведение вакцинации и ревакцинации среди населения города.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Елена Беляева
COVID-19 Бейсенова Сархат Нур-Султан
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