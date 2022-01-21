В Нур-Султане усилены карантинные меры
Согласно документу, жителям и гостям города Нур-Султана необходимо строго соблюдать следующие требования:
для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте Ashyq, необходимо использовать мобильное приложение Ashyq, в том числе других платформ (к примеру, аналог на платформе eGov mobile, Аitu и другие);
при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.
Между тем Управлению общественного здравоохранения города Нур-Султана рекомендовано активизировать проведение вакцинации и ревакцинации среди населения города.