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22:42 21.01.2022

Сок редьки с медом и другие народные методы не лечат кашель – врач

рецепт Фото: pixabay
Российский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о лечении кашля, передает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru, доктор пояснил, что кашель как симптом обычно возникает при ОРВИ и через 7-10 дней проходит сам.

Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с медом, то вы, наверное, решите, что вылечили кашель именно соком редьки с медом. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский

Комаровский подчеркнул, что кашель, насморк или головная боль — это не болезни, а симптом бронхита, воспаления легких, коронавируса, гриппа и аллергии. Он сказал, что не существует такой болезни, современные протоколы лечения которой рассматривают редьку с медом или другие народные методы в качестве эффективных средств.

Врач заключил, что кашель, возникший при ОРВИ, лечится обильным питьем и чистым прохладным воздухом с влажностью 40-60%.

Елена Беляева
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