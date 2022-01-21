Сок редьки с медом и другие народные методы не лечат кашель – врач

Как пишет lenta.ru, доктор пояснил, что кашель как симптом обычно возникает при ОРВИ и через 7-10 дней проходит сам.

Но если в эти десять дней вы успеете попринимать сок редьки с медом, то вы, наверное, решите, что вылечили кашель именно соком редьки с медом. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский

Комаровский подчеркнул, что кашель, насморк или головная боль — это не болезни, а симптом бронхита, воспаления легких, коронавируса, гриппа и аллергии. Он сказал, что не существует такой болезни, современные протоколы лечения которой рассматривают редьку с медом или другие народные методы в качестве эффективных средств.

Врач заключил, что кашель, возникший при ОРВИ, лечится обильным питьем и чистым прохладным воздухом с влажностью 40-60%.