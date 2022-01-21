Жилье в Казахстане вновь может подорожать – эксперты

Как сообщает телеканал «Астана», стоимость жилья в столице постоянно растет. Только за 2021 год стоимость квартир выросла почти на 30%.

Так, однушка на левобережье столицы вместо привычных 15 млн теперь стоит не меньше 20. Это не считая затрат на ремонт, оформление, налоги и услуги посредников, - говорится в сообщении.

Риэлторы отмечают, что количество сделок постоянно растет. К примеру, новость о продлении возможности снятия пенсионных накоплений привела к двукратному увеличению продаж.

Если до этого было около 100 сделок, то они поднялись до 200. И в 2021 году был большой скачок из-за ЕНПФ. Продавцы на вторичном рынке подняли цену. Это создало такой большой ажиотаж. Думаю, что последние цены 2021 года на ближайший квартал сохранятся. Руководитель отдела продаж Агентства недвижимости Адиль Сергазинов

Также сообщается, что желание самих продавцов «навариться» привело к стоимости квадратного метра на вторичном рынке от 500 тыс. тенге. И к концу года она может вырасти, как минимум, еще на пять процентов, считают эксперты. При этом квадратный метр в новостройке бизнес-класса сейчас стоит почти на 100 тыс. дешевле. Но показатель может уменьшиться, если решится ситуация на границе, считают застройщики.

На границе стоит огромная масса вагонов с материалами, которые не могут сюда зайти. Если эта проблема решится, естественно, это сыграет на пользу строительным объектам. Рост стоимости, скорее всего, приостановится. Если у нас начнут активно развивать производство стройматериалов, то хорошо будет всем. Президент Ассоциации застройщиков РК Виктор Микрюков

При этом, если приобрести квартиру в столице на стадии «котлована», то к концу стройки ее стоимость поднимется на 10%. В Алматы до недавних событий этот показатель был в четыре раза больше. После массовых беспорядков в регионе затишье на рынке недвижимости. Но к концу февраля эксперты ожидают возвращения к темпам строительства и продаж прошлого года.