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00:05 22.01.2022

Леонида Куравлева перевели из больницы в хоспис

актер Фото: kino-teatr.ru
Народный артист РСФСР находился в Коммунарке с вирусно-бактериальной пневмонией, из-за которой его легкие были поражены на 25 и 30%, передает Zakon.kz.

Как сообщает lenta.ru, пневмонию удалось побороть, но из-за неизлечимой болезни врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус. В настоящее время он находится в хосписе имени Веры Миллионщиковой. Из-за какого именно недуга его туда перевели, не уточняется.

Ранее у артиста выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

Сообщается, что у 85-летнего артиста было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. У него отмечают нарушение памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний, а также нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения

О том, что Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно 10 января. У актера наблюдались проблемы с дыханием.

Куравлев известен по ролям в таких популярных советских фильмах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и многие другие.

Елена Беляева
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