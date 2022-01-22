Леонида Куравлева перевели из больницы в хоспис

Как сообщает lenta.ru, пневмонию удалось побороть, но из-за неизлечимой болезни врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус. В настоящее время он находится в хосписе имени Веры Миллионщиковой. Из-за какого именно недуга его туда перевели, не уточняется.

Ранее у артиста выявили цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.

Сообщается, что у 85-летнего артиста было выявлено стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. У него отмечают нарушение памяти и речи, мыслительного процесса и воспоминаний, а также нарушения функций глотания пищи. Сейчас сознание артиста находится на уровне поверхностного оглушения

О том, что Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно 10 января. У актера наблюдались проблемы с дыханием.

Куравлев известен по ролям в таких популярных советских фильмах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и многие другие.