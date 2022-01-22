Новый подвид «омикрон-штамма» COVID-19 выявили в Великобритании

Как пишет ТАСС, пока в стране зафиксировано 426 случаев инфицирования новым штаммом, из них 146 приходятся на Лондон, еще 97 случаев - на регион Юго-Восточная Англия.

Отмечается, что впервые заражение разновидностью BA.2 произошло в Великобритании 6 декабря 2021 года. На этом фоне штамму был присвоен статус «изучаемый вариант». Если рост заболеваемости продолжится в ближайшие недели, то BA.2 может как «вызывающий беспокойство вариант» пополнить в ряд штаммов «омикрон», «дельта», «альфа», «гамма» и «бета».

По информации британских властей, всего данный штамм был замечен в 40 странах, а общее число случаев заражения им в мире превышает 8 тыс., при этом определить место происхождения вируса пока не представляется возможным. В то же время известно, что первые случаи инфицирования BA.2 были зафиксированы на Филиппинах. Подавляющее большинство случаев - 6,4 тыс. - выявили в Дании. Среди других стран, где зафиксировано более 100 случаев заражения новым штаммом, - Индия (530), Швеция (181) и Сингапур (127).

Между тем, врачи заявляют, что они ожидали новую мутацию вируса в течение пандемии. Благодаря геномному наблюдению эксперты регулярно оценивают степень значимости новых штаммов.