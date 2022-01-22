01:19 22.01.2022
Десятки групп с «фотоохотой» на девушек выявили в популярной соцсети
Фото: pixabay
После массовых жалоб на данные группы в социальной сети «ВКонтакте» их начали блокировать, передает Zakon.kz.
Как сообщает ren.tv, подписчики сообществ фотографировали девушек в публичных местах без их ведома, после чего обсуждали их внешность, доказывая при этом критикам, что не нарушают российское законодательство.
Как уточняется, в пресс-службе соцсети отметили, что считают подобный контент неуместным и призвали пользователей сообщать о подобном контенте при помощи кнопки «Пожаловаться».