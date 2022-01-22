Десятки групп с «фотоохотой» на девушек выявили в популярной соцсети

Как сообщает ren.tv, подписчики сообществ фотографировали девушек в публичных местах без их ведома, после чего обсуждали их внешность, доказывая при этом критикам, что не нарушают российское законодательство.

Как уточняется, в пресс-службе соцсети отметили, что считают подобный контент неуместным и призвали пользователей сообщать о подобном контенте при помощи кнопки «Пожаловаться».