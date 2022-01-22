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Законодательство РК
01:19 22.01.2022

Десятки групп с «фотоохотой» на девушек выявили в популярной соцсети

телефон Фото: pixabay
После массовых жалоб на данные группы в социальной сети «ВКонтакте» их начали блокировать, передает Zakon.kz.

Как сообщает ren.tv, подписчики сообществ фотографировали девушек в публичных местах без их ведома, после чего обсуждали их внешность, доказывая при этом критикам, что не нарушают российское законодательство.

Как уточняется, в пресс-службе соцсети отметили, что считают подобный контент неуместным и призвали пользователей сообщать о подобном контенте при помощи кнопки «Пожаловаться».

Елена Беляева
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