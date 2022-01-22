Александр Недовесов покидает AusOpen-2022

Казахстано-пакистанский дуэт проиграл Маркосу Жирону (США) и Сунву Квону (Корея) за выход в третий круг парного разряда.

Матч получился очень напряженным и захватывающим. Исход встречи решился в заключительной третьей партии.

Маркос и Сунву были более удачливы на тай-брейке – 1:6, 6:3, 7:6 (10:7). Победителей этого поединка ждут десятые сеяные (сильнейшие участники) австралийского турнира – Уэсли Колхоф (Голландия) и Нил Скупски (Великобритания).

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