09:55 22.01.2022
Александр Недовесов покидает AusOpen-2022
Фото: olympic.kz
Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре c пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши не сумел выиграть матч второго круга на открытом Чемпионате Австралии, сообщает Zakon.kz.
Казахстано-пакистанский дуэт проиграл Маркосу Жирону (США) и Сунву Квону (Корея) за выход в третий круг парного разряда.
Матч получился очень напряженным и захватывающим. Исход встречи решился в заключительной третьей партии.
Маркос и Сунву были более удачливы на тай-брейке – 1:6, 6:3, 7:6 (10:7). Победителей этого поединка ждут десятые сеяные (сильнейшие участники) австралийского турнира – Уэсли Колхоф (Голландия) и Нил Скупски (Великобритания).
Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.