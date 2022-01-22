09:51 22.01.2022
В Байконуре планируют отменить режим террористической опасности 24 января
Фото: baikonuradm.ru
Об этом Twitter написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
В городе Байконур и на космодроме все спокойно. Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее «синий» уровень террористической опасности. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
— РОГОЗИН (@Rogozin) January 21, 2022
В городе Байконур и на космодроме всё спокойно. Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее "синий" уровень террористической опасности. pic.twitter.com/cfwH4wLX53