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09:51 22.01.2022

В Байконуре планируют отменить режим террористической опасности 24 января

Байконур, люди Фото: baikonuradm.ru
На Байконуре «синий» уровень террористической опасности отменят 24 января.

Об этом Twitter написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В городе Байконур и на космодроме все спокойно. Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее «синий» уровень террористической опасности. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
Анастасия Стативкина
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