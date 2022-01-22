В Совете ЕЭК Казахстан будет представлять Бахыт Султанов

Соответствующее уведомление поступило в ЕЭК.

Бахыт Султанов родился 29 ноября 1971 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский национальный технический университет (1994)

Специальность «Инженер-электрик»

Специальность «Робототехнические комплексы и системы»

· Казахская государственная академия управления (1995)

Специальность «Бизнес и менеджмент»

Трудовой стаж:

· Ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан (1994);

· Начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента по государственным закупкам, заместитель директора Департамента Казначейства, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента государственного бюджета Министерства финансов РК(1995-2002);

· Директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2002-06.2003);

·Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан (02.2006-01.2007);

· Вице-министр финансов Республики Казахстан (01.2007-10.08.2007);

· Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.08.2007-12.03.2010);

· Помощник Президента Республики Казахстан (13.03.2010-01.2012);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (01.2012-11.2013);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр финансов Республики Казахстан (06.11.2013-06.08.2014); переназначен - с 04.04.2014);

· Министр финансов Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен - с 30.04.2015, переназначен - с 13.09.2016-09.2018);

· Аким города Астаны (11.09.2018-06.2019);

· Министр торговли и интеграции Республики Казахстан (06.2019, 18.01.2021-11.01.2022);

· Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан (с 11.01.2022)