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13:00 22.01.2022

12 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Алматы

Вакцина Алматы Фото: Instagram/almaty_zdrav
Вакцина доступна для населения во всех поликлинических организациях Алматы с 22 января, сообщает Zakon.kz.

По информации управления общественного здоровья, вакцина предназначена для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации.

Ревакцинация проводится не ранее шести месяцев после полного курса вакцинации. «Спутник Лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника». Режим хранения вакцины – не более -18°C.

В Алматы для ревакцинации доступны вакцины: QazVac, VeroCell и прибывшая партия «Спутник Лайт».

Ревакцинироваться препаратом Pfizer может подлежащий к нему контингент, а также лица старше 60 лет и медицинские работники.

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