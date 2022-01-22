12 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Алматы

По информации управления общественного здоровья, вакцина предназначена для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации.

Ревакцинация проводится не ранее шести месяцев после полного курса вакцинации. «Спутник Лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника». Режим хранения вакцины – не более -18°C.

В Алматы для ревакцинации доступны вакцины: QazVac, VeroCell и прибывшая партия «Спутник Лайт».

Ревакцинироваться препаратом Pfizer может подлежащий к нему контингент, а также лица старше 60 лет и медицинские работники.