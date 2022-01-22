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13:39 22.01.2022

Фонд «Народу Казахстана» рассчитывает на 150 млрд тенге поступлений

Фонд Народу Казахстана Фото: Zakon.kz/Михаил Золотухин
Взносы в фонд не должны носить принудительный характер. Все пожертвования добровольны, сообщает Zakon.kz.

Руководитель фонда «Народу Казахстана» Болат Жамишев рассказал о сумме возможных поступлений в фонд от крупного и среднего бизнеса Казахстана.

Исходя из состава участников совещаний у президента, к кому президент напрямую обратился и из нашего понимания того, каким налогооблагаемым доходом располагают наши крупные и средние предприятия, мы полагаем, что фонд будет располагать 100 млрд долларов. Под эти 100 млрд мы должны будем выстроить первоочередные задачи. Ну и еще на 50 млрд задачи второго уровня, если эти средства поступят.Руководитель фонда «Народу Казахстана» Болат Жамишев

Еще 17 января пресс-служба фонда сообщила о поступлении 12 млрд тенге от предпринимателей, юридических лиц и рядовых казахстанцев.

21 января президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в фонд стали вносить ежедневные зарплаты госслужащие и бюджетники. Он выразил мнение, что это совершенно ненужная инициатива. Также подчеркивалось, что взносы в фонд не должны носить принудительный характер.

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