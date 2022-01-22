Жамишев: Отчисления в фонд «Народу Казахстана» – это не дополнительный налог на бизнес

Президент призвал бизнес помочь в решении таких задач посредством регулярных отчислений в специально создаваемый для этого фонд. О его работе рассказал на брифинге в СЦК председатель правления общественного фонда «Народу Казахстана» Болат Жамишев.

Некоторыми людьми это воспринимается как дополнительный налог на бизнес. Хотел бы сказать, что это не налог, а добровольное перечисление предприятий. Болат Жамишев

Сейчас в основном перечисляют предприятия крупного бизнеса и акционеры этих предприятий. В соответствии с налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты до 3% от налогооблагаемого дохода, и все эти деньги направляются на благотворительность.

Я полагаю, что в рамках этих налоговых льгот и будут осуществляться перечисления. Поэтому никаким образом на повышении цен эти перечисления не отразятся. Болат Жамишев

По его словам, многие бизнесмены занимаются благотворительной деятельностью.

С созданием нового фонда, полагаю, все реализуемые проекты будут ими финансироваться. Участие в деятельности еще одного фонда налагает большую ответственность. Бизнесменам небезразлично, как тратятся перечисляемые ими средства на благотворительность. Болат Жамишев

По словам Болата Жамишева, предполагается создать совет из числа спонсоров. Совместно с этим советом будет разработана стратегия работы с донорами фонда. Кроме добровольных пожертвований, в фонд будут поступать средства от оператора лотерейной деятельности и центра учета ставок, а также других источников, определенных правительством.

Физические лица на добровольной основе сегодня участвуют в формировании фонда.