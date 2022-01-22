Жамишев рассказал, для чего создан фонд «Народу Казахстана»

О его работе рассказал на брифинге в СЦК председатель правления Общественного Фонда «Народу Казахстана» Болат Жамишев.

Как рассказал Болат Жамишев, фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом.

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Также Фонд будет оказывать поддержку семьям погибших при защите целостности и независимости нашей страны военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Будет вместе с государством помогать населению при катастрофах природного и техногенного характера.

Фонд также будет участвовать в обеспечении доступности для детей объектов спорта и иных, социально значимых услуг.

Фонд должен будет оказывать помощь детям из семей, где в силу чрезвычайной бедности под угрозой их здоровье и будущее. Фонд не будет напрямую взаимодействовать с получателями помощи. Для этого потребуется большой штат и филиальная сеть. У нас в стране действует большое количество общественных организаций, занимающихся теми вопросами, на которые нацелена деятельность Фонда. Фонд станет их партнером и работать будет через них. При этом исключается использование денег Фонда на содержание аппаратов этих организаций. Деньги пойдут напрямую получателям помощи. Уже сегодня 140 общественных организаций принимают заявки от населения только через единый электронный портал. Этот портал и станет каналом связи между населением, благотворительными организациями и Фондом. Болат Жамишев

Общественный Фонд «Народу Казахстана» создан по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.