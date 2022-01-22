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Законодательство РК
14:34 22.01.2022

Опубликовано новое постановление санврача Актюбинской области

обучение, школьники Фото: Zakon.kz
В регионе определены несколько форматов обучения, передает Zakon.kz

В дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей.

В общеобразовательных школах:

  • начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

  • до 600 учащихся включительно – в штатном формате;

  • свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ.

Во внешкольных организациях – в штатном формате.

В вузах и колледжах: практические, лабораторные, семинарские занятия – в комбинированном формате; производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику; лекции – онлайн.

Анастасия Стативкина
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