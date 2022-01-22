14:34 22.01.2022
Опубликовано новое постановление санврача Актюбинской области
Фото: Zakon.kz
В дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей.
В общеобразовательных школах:
начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;
до 600 учащихся включительно – в штатном формате;
свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ.
Во внешкольных организациях – в штатном формате.
В вузах и колледжах: практические, лабораторные, семинарские занятия – в комбинированном формате; производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику; лекции – онлайн.