Опубликовано новое постановление санврача Актюбинской области

В дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей.

В общеобразовательных школах:

начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

до 600 учащихся включительно – в штатном формате;

свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ.

Во внешкольных организациях – в штатном формате.

В вузах и колледжах: практические, лабораторные, семинарские занятия – в комбинированном формате; производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику; лекции – онлайн.