15:38 22.01.2022
Беспорядки-2022: возбуждено 1822 уголовных дела
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе проведения ОПМ «Правопорядок» во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.
Ерлан Тургумбаев сообщил, что продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.
По данным министерства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам.
Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД.
По словам министра, в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями.