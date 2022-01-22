Беспорядки-2022: возбуждено 1822 уголовных дела

Ерлан Тургумбаев сообщил, что продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.

По данным министерства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам.

Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД.

По словам министра, в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями.