Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:38 22.01.2022

Беспорядки-2022: возбуждено 1822 уголовных дела

Беспорядки-2022 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о ходе проведения ОПМ «Правопорядок» во всех регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Тургумбаев сообщил, что продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия.

По данным министерства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам.

Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД.

По словам министра, в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных налажено тесное взаимодействие с правозащитными организациями.

Данияр Кунафин
Токаев Касым-Жомарт Тургумбаев Ерлан
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
21.01.2022
Постановление санврача – как будут учиться школьники в Казахстане
21.01.2022
Информацию о мясе за 2050 тенге прокомментировали в акимате Алматы
21.01.2022
Закон об открытом небе между Казахстаном и США подписал Токаев
21.01.2022
Надо быть требовательным к себе — советы казахстанцам от «белого хакера»
21.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости