В Алматы усилены карантинные меры

Вход в спортивно-оздоровительные центры, бани, сауны, бассейны – только для лиц, имеющих «зеленый» статус, а также для тех, у кого есть постоянные медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции.

На дистанционную форму работы переводится не менее 70% административного персонала государственных органов, национальных компаний, офисных работников предприятий и организаций всех форм собственности, независимо от проведения вакцинации и ревакцинации сотрудников против СОVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Определить следующие форматы обучения с 24 января 2022 года:

– в дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «желтой», «зеленой» зонах);

начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;

до 600 учащихся включительно — в штатном формате;

свыше 600 учащихся — в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;

– в общеобразовательных школах («красная» зона):

– во внешкольных организациях, организациях дополнительного образования, коррекционных кабинетах (центрах) для детей и взрослых – в штатном формате;

– в вузах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.