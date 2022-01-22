Аким столицы поручил завершить строительство ТЭЦ-3 в 2022 году

Об этом передает официальный сайт городского акимата.

Учитывая, что в столице ежегодно строится более 3 млн квадратных метров жилья, а отопительный сезон длится порядка семи месяцев, необходимо увеличивать мощность тепловой энергии. ТЭЦ-3 – один из долгостроев города, строительство которого началось больше 10 лет назад. В прошлом году мы возобновили строительство ТЭЦ-3.

По поручению главы государства правительство выделило финансирование на строительство объекта. Сегодня в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом строительно-монтажных работ ТЭЦ-3.

Поручил подрядчику завершить строительство ТЭЦ-3 уже в этом году. На начало следующего отопительного сезона (осень 2022 года) мощность ТЭЦ-3 составит 240 гигакалорий в час. Уже в январе 2023 года – 360 гигакалорий в час (с ростом до 440 гигакалорий в час). Мощность ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

Также ведем проектирование трех газовых котельных. Их мощность составит почти 1600 гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в 3,5 раза. Газовые котельные позволят дополнительно отапливать более 22 млн квадратных метров жилья.

Кроме того, провели работы по модернизации существующих теплоэлектроцентралей: на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 водогрейные котлы перевели на газ, также продолжаем работы по газификации города.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов