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18:42 22.01.2022

Теннисист Денис Евсеев одержал двойную победу на турнире в Литве

Теннис Литва Победа Фото: Instagram/yevseyevdenis
Казахстанский теннисист Денис Евсеев блестяще выступил на международном мужском турнире M25 Vilnius, сообщает Zakon.kz.

Алматинский спортсмен первенствовал в обеих сетках состязаний. В финале одиночных соревнований он был лучше представителя Финляндии Отто Виртанена – 5:7, 6:3, 7:6. По пути к чемпионскому матчу Денис на старте обыграл Йеруна Ванесте (Бельгия) – 6:4, 6:1. Во втором раунде переиграл чеха Павла Нейедлы – 3:6, 7:5, 6:0.

В четвертьфинале Евсеев был сильнее Дэниела Кукермана из Израиля – 6:2, 5:7, 6:2. А за выход в финал сломил сопротивление бразильского теннисиста Габриэля Декампса – 6:3, 6:2.

28-летний казахстанец также завоевал трофей в парном разряде с Иваном Лютаревичом из Беларуси. В решающем поединке они переиграли венгерскую пару Питер Файта и Фабиан Марожан – 6:4, 7:6.

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Куандык Шынасилов
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