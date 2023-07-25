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Денис Евсеев с победы стартовал на турнире в Астане

В Астане проходит турнир серии «Челленджер» на хардовом покрытии. Казахстанский теннисист Денис Евсеев успешно преодолел первый раунд Фото: ktf.kz
В Астане проходит турнир серии "Челленджер" на хардовом покрытии. Казахстанский теннисист Денис Евсеев успешно преодолел первый раунд, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче казахстанец в двух сетах обыграл новозеландца Аджита Раи со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Хозяин корта один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. 

В следующем круге Евсеев сыграет с победителем встречи Р. Бертранд (Франция) - О. Кимхи (Израиль).

Ранее на турнире АТР-250 в США Гаэль Монфис не смог преодолеть первый круг. 

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