Денис Евсеев с победы стартовал на турнире в Астане

В Астане проходит турнир серии "Челленджер" на хардовом покрытии. Казахстанский теннисист Денис Евсеев успешно преодолел первый раунд, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче казахстанец в двух сетах обыграл новозеландца Аджита Раи со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Хозяин корта один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку.

В следующем круге Евсеев сыграет с победителем встречи Р. Бертранд (Франция) - О. Кимхи (Израиль).

Ранее на турнире АТР-250 в США Гаэль Монфис не смог преодолеть первый круг.