В Алматы объявлен конкурс на проект памятника, посвященного январским событиям

Акимат города Алматы объявил конкурс на концепцию памятного сооружения.

Заявки на открытый конкурс Управление городского планирования и урбанистики города будет принимать с 22 января дня до 10 февраля 2022 года. Принять участие в конкурсе могут все желающие, как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы.

Увековечить алматинские события в мемориальном комплексе поручил глава государства во время недавнего визита в Алматы.

В условиях конкурса отмечается, что памятник должен гармонично вписаться в окружающую среду. При изготовлении должны использоваться качественные материалы.

Решение по итогам конкурса примет комиссия по охране памятников истории и культуры города Алматы.

Предполагается, что памятник будет установлен в сквере у городского акимата южнее улицы Сатпаева и западнее проспекта Назарбаева.