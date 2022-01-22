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19:06 22.01.2022

В Алматы объявлен конкурс на проект памятника, посвященного январским событиям

Проект памятника, посвященного январским событиям Фото: Zakon.kz
В Алматы намерены установить памятник трагическим событиям января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Акимат города Алматы объявил конкурс на концепцию памятного сооружения.

Заявки на открытый конкурс Управление городского планирования и урбанистики города будет принимать с 22 января дня до 10 февраля 2022 года. Принять участие в конкурсе могут все желающие, как индивидуальные авторы, так и творческие коллективы.

Увековечить алматинские события в мемориальном комплексе поручил глава государства во время недавнего визита в Алматы.

В условиях конкурса отмечается, что памятник должен гармонично вписаться в окружающую среду. При изготовлении должны использоваться качественные материалы.

Решение по итогам конкурса примет комиссия по охране памятников истории и культуры города Алматы.

Предполагается, что памятник будет установлен в сквере у городского акимата южнее улицы Сатпаева и западнее проспекта Назарбаева.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: город Алматы, пр. Абая, д. 90 (3-й этаж) или по телефону +7 (727) 240-80-00.

Константин Вноровский
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