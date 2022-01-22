Как в фильме про зомби – оперативник рассказал, как обороняли здание ДП в Алматы

Имя полицейского не называется, ввиду особенностей его службы. Майор вспоминает, что массовые беспорядки начались днем пятого января у «Алматы Арена», передает пресс-служба МВД РК.

Сотрудники спецназа пытались успокоить толпу, которая была очень агрессивна и ни на что не реагировала. Они разжигали костры, перекрывали улицу. Было заметно, что они находились в каком-то опьянении. Во всяком случае, мы близко находились к ним, на глазах были покраснения, как в ужасном фильме про зомби. Они начали выкрикивать: «Пойдемте на акимат». В последующем вся эта группа направилась в сторону акимата. Сотрудник полиции

По его словам, он видел своих коллег, которые были избиты, а их форменная одежда была разорвана. Протестующие отобрали у них каски, бронежилеты и щиты. Толпа останавливала каждый автотранспорт, в том числе и машины скорой помощи, и проверяла, нет ли внутри сотрудников полиции. Заставляли даже открывать багажник.

Уже вечером оперативнику пришлось защищать здания ДП, чтобы не дать террористам возможность завладеть оружием.

Объездными путями еле как доехали до департамента полиции. Нас проинструктировали. Мы стали кидать свето-шумовые гранаты и предупреждать. Но данные лица ни на что не реагировали, их ничего не пугало. Человек, который получил пулевое ранение, вставал и продолжал идти в сторону департамента. Приходили двое, поднимали, забирали раненых. Другой брал автомат и стрелял в нас. Проезжая на автомашинах, на большой скорости, открывали огонь. Сотрудник полиции

В ходе боя удалось ликвидировать нападавшего, сидевшего за рулем захваченного у военных КАМАЗа. Попытки штурма полиции с помощью тяжелой техники были неоднократными.

Мы услышали, как снова завелся КАМАЗ. И кто-то обратно пытался протаранить наши ворота. Они неоднократно кидали в наше здание коктейли Молотова. Перед департаментом растет большое дерево. Одна из бутылок с зажигательной смесью зависла в ветках дерева, не долетела до здания. Сотрудник полиции

Он отмечает, что люди были агрессивны и полностью вооружены. Сразу было ясно, что это не мирный митинг.