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20:43 22.01.2022

Лабораторные обезьяны сбежали после ДТП в США

Обезъяны сбежали после ДТП, США Фото: pixabay
В США после дорожно-транспортного происшествия из грузовика сбежали обезьяны для лабораторных исследований, сообщает Zakon.kz.

Несколько из них находятся на свободе недалеко от Данвилла, штат Пенсильвания, передает The New York Times ссылаясь на полицию штата.

На шоссе 54 возле межштатной автомагистрали 80 в округе Монтур грузовик столкнулся с самосвалом, из-за чего клетки выпали на дорогу. Груз состоял из 100 макак-крабоедов (Cynomolgus) стоимостью около 10 тыс. долларов каждая.

Четырем особям удалось вырваться наружу и скрыться в ближайшем лесу. Спустя несколько часов одного из них обнаружили сидящим на дереве. Спасатели использовали дротики со снотворным, чтобы поймать беглеца.

Правоохранители привлекают специалистов по отлову животных, которые при необходимости смогут безопасно схватить макак или усыпить их транквилизаторами. Для поиска животных полицейские подняли вертолет.

Зоологи обеспокоены их судьбой, так как ночью температура в окрестностях Данвилла опустила до -15°C.

Константин Вноровский
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