Лабораторные обезьяны сбежали после ДТП в США

Несколько из них находятся на свободе недалеко от Данвилла, штат Пенсильвания, передает The New York Times ссылаясь на полицию штата.

На шоссе 54 возле межштатной автомагистрали 80 в округе Монтур грузовик столкнулся с самосвалом, из-за чего клетки выпали на дорогу. Груз состоял из 100 макак-крабоедов (Cynomolgus) стоимостью около 10 тыс. долларов каждая.

Четырем особям удалось вырваться наружу и скрыться в ближайшем лесу. Спустя несколько часов одного из них обнаружили сидящим на дереве. Спасатели использовали дротики со снотворным, чтобы поймать беглеца.

MONKEYS ON THE LOOSE: Right now Pennsylvania State Police and Game Wardens are searching the woods for 4 lab monkeys that escaped from a truck after a crash off of I-80 near the Danville exit. Search has focused on one tree for the last 15 minutes. @WNEP pic.twitter.com/986nwBn4xA January 22, 2022

Правоохранители привлекают специалистов по отлову животных, которые при необходимости смогут безопасно схватить макак или усыпить их транквилизаторами. Для поиска животных полицейские подняли вертолет.

Зоологи обеспокоены их судьбой, так как ночью температура в окрестностях Данвилла опустила до -15°C.