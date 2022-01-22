Лабораторные обезьяны сбежали после ДТП в США
Несколько из них находятся на свободе недалеко от Данвилла, штат Пенсильвания, передает The New York Times ссылаясь на полицию штата.
На шоссе 54 возле межштатной автомагистрали 80 в округе Монтур грузовик столкнулся с самосвалом, из-за чего клетки выпали на дорогу. Груз состоял из 100 макак-крабоедов (Cynomolgus) стоимостью около 10 тыс. долларов каждая.
Четырем особям удалось вырваться наружу и скрыться в ближайшем лесу. Спустя несколько часов одного из них обнаружили сидящим на дереве. Спасатели использовали дротики со снотворным, чтобы поймать беглеца.
— Marshall Keely (@MKeelyNews) January 22, 2022
MONKEYS ON THE LOOSE: Right now Pennsylvania State Police and Game Wardens are searching the woods for 4 lab monkeys that escaped from a truck after a crash off of I-80 near the Danville exit. Search has focused on one tree for the last 15 minutes. @WNEP pic.twitter.com/986nwBn4xA
Правоохранители привлекают специалистов по отлову животных, которые при необходимости смогут безопасно схватить макак или усыпить их транквилизаторами. Для поиска животных полицейские подняли вертолет.
Зоологи обеспокоены их судьбой, так как ночью температура в окрестностях Данвилла опустила до -15°C.
— Marshall Keely (@MKeelyNews) January 22, 2022
Investigators shared this photo with @WNEP showing one of the monkeys that escaped from a truck after a wreck off of I-80 this afternoon. Troopers and Game Wardens are still trying to catch 4 monkeys, including this one. pic.twitter.com/zsFZdQjawP