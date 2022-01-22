WP: США попросили РФ не обнародовать свой ответ по гарантиям безопасности

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Собеседник газеты отметил, что ответ США не удовлетворит требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Несмотря на это, в Белом доме считают важным, что с ответом ознакомится лично Владимир Путин.

В наших интересах, если высшее лицо, принимающее решения в России, рассмотрит эти идеи и решит, следует ли двигаться вперед. Источник The Washington Post

Неназванный сотрудник Госдепа при этом признал, что российские власти могут поступить иначе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что реакцию на инициативы Москвы представят в письменной форме на следующей неделе.

21 января завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа. По итогам встречи стороны по отдельности проведут пресс-конференции. Также в МИД РФ заявили 21 января об отсутствии непреодолимых разногласий между Россией и США.