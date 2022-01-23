00:14 23.01.2022
WhatsApp намерен упростить перенос чатов между Android и iOS
Фото: pixabay
Мессенджер WhatsApp заканчивает разработку функции, которая сильно облегчит процесс переноса переписки между устройствами на iOS и Android, сообщает Zakon.kz.
Однако пока в бета-версии есть лишь «улики», а сама функция не работает, передает WABetaInfo.
Эту опцию нашли в коде бета-версии WhatsApp с номером 22.2.74.
Процесс будет осуществлять по локальной сети Wi-Fi или через проводное подключение. Когда Android-смартфон будет готов, при первом открытии WhatsApp на iPhone появится окно с предложением импортировать чаты. Если пропустить этот шаг, то больше перенести историю переписок будет нельзя.
Сроки, когда будет реализована эта возможность, не уточняются. Возможно, что новая функция заработает в ближайшие месяцы.
Сейчас переключиться с Android на iOS невозможно без помощи сторонних сервисов.