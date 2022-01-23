WhatsApp намерен упростить перенос чатов между Android и iOS

Однако пока в бета-версии есть лишь «улики», а сама функция не работает, передает WABetaInfo.

Эту опцию нашли в коде бета-версии WhatsApp с номером 22.2.74.

Процесс будет осуществлять по локальной сети Wi-Fi или через проводное подключение. Когда Android-смартфон будет готов, при первом открытии WhatsApp на iPhone появится окно с предложением импортировать чаты. Если пропустить этот шаг, то больше перенести историю переписок будет нельзя.

Сроки, когда будет реализована эта возможность, не уточняются. Возможно, что новая функция заработает в ближайшие месяцы.

Сейчас переключиться с Android на iOS невозможно без помощи сторонних сервисов.