Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:14 23.01.2022

WhatsApp намерен упростить перенос чатов между Android и iOS

Перенос чатов между Android и iOS Фото: pixabay
Мессенджер WhatsApp заканчивает разработку функции, которая сильно облегчит процесс переноса переписки между устройствами на iOS и Android, сообщает Zakon.kz.

Однако пока в бета-версии есть лишь «улики», а сама функция не работает, передает WABetaInfo.

Эту опцию нашли в коде бета-версии WhatsApp с номером 22.2.74.

Процесс будет осуществлять по локальной сети Wi-Fi или через проводное подключение. Когда Android-смартфон будет готов, при первом открытии WhatsApp на iPhone появится окно с предложением импортировать чаты. Если пропустить этот шаг, то больше перенести историю переписок будет нельзя.

Сроки, когда будет реализована эта возможность, не уточняются. Возможно, что новая функция заработает в ближайшие месяцы.

Сейчас переключиться с Android на iOS невозможно без помощи сторонних сервисов.

Константин Вноровский
Интересное
Небольшой спад суточной заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане
22.01.2022
Казахстанцы «гуглят» Гегеля и Бабеля после выступления Токаева
22.01.2022
Десятки групп с «фотоохотой» на девушек выявили в популярной соцсети
22.01.2022
В Алматы усилены карантинные меры
22.01.2022
Жамишев: Отчисления в фонд «Народу Казахстана» – это не дополнительный налог на бизнес
22.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости