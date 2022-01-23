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01:32 23.01.2022

Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии

Снял кандидатуру, выборы Фото: Instagram/silvioberlusconi_official
Сильвио Берлускони снял свою кандидатуру с выборов президента Италии, сообщает Zakon.kz.

Бывший премьер-министр Италии считает, что нужная единая и «достойная кандидатура», передает агентство ANSA, ссылаясь на источники в партии Берлускони.

Он сообщил о своем решении на встрече с лидерами правоцентристских партий. Здесь же он предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав имен. При этом он выразил мнение, что Марио Драги, который также считается претендентом на пост президента, должен остаться премьер-министром.

Голосование по кандидатуре на пост президента Италии должно начаться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок.

Константин Вноровский
Берлускони Сильвио Италия
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