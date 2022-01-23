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06:40 23.01.2022

Дождь и снег в ряде регионов прогнозируют синоптики 23 января

Погода Казахстан 23 января Фото: pixabay
На большую часть территории Казахстана сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
На западе, юге и в центре страны фронтальные разделы будут вызывать осадки в виде дождя и снега. Также с ними сохранятся усиление ветра и гололедные явления. Местами по республике ожидается туман.РГП «Казгидромет»

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, в горных, предгорных районах Туркестанской, в Кызылординской и Алматинской областях ожидается туман.

На западе Атырауской, на западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, ночью на юго-западе и в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе – усиление ветра 15-20 м/с.

Данияр Кунафин
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