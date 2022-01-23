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08:57 23.01.2022

Данилина сенсационно вышла в четвертьфинал AusOpen-2022

Теннис Четвертьфинал AusOpen 2022 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина впервые в своей карьере прошла в 1/4 финала парного разряда турнира Большего шлема, сообщает Zakon.kz.

Казахстанcко-бразильский дуэт Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя обыграли в матче третьего круга Чемпионата Австралии Алену Большову (Испания) и Ульрикке Эйкери (Норвегия).

Матч продолжительностью два часа и 35 минут завершился героической и волевой победой Анны и Беатрис.

В заключительной третьей партии они уступали со счетом 1:4, но сумели собраться и сравнять его, а затем на тай-брейке праздновали успех.

Итоговый результат – 3:6, 6:4, 7:6 (10:5) в пользу Данилиной и Майя.

Удачно начал свой турнирный путь в основной сетке юниорской категории казахстанец Максим Батютенко.

В первом круге Чемпионата Австралии 17-летний темиртауский теннисист обыграл англичанина Мэтью Рэнкина – 6:4, 6:3.

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