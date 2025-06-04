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Спорт

Анна Данилина сенсационно вышла в полуфинал парных игр на "Ролан Гаррос"

Теннис Полуфинал РГ, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 18:28 Фото: Instagram/AlexKrunic
4 июня казахстанская теннисистка Анна Данилина впервые в карьере сумела завоевать путевку в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Наша спортсменка в дуэте с Александрой Крунич в четвертьфинале "Ролан Гаррос-2025" сумели сломить сопротивление одной из лучших пар мира – Катерины Синяковой (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США).

Соперницы прибыли в Париж в качестве первых сеяных этого турнира и были остановлены казахстано-сербским тандемом.

Данилина и Крунич в яростной борьбе за 1 час и 3 минуты взяли первый сет – 7:5. Однако во второй уже выигранной партии не смогли добить главных фаворитов французского чемпионата – 4:6.

Все решилось в заключительной третьей части, который выдался не менее нервным, чем предыдущие отрезки. Здесь фортуна оказалась на стороне казахстано-сербской пары – 6:2.

Теннис Полуфинал РГ, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 18:28

Фото: ktf.kz

Теперь за выход в финал текущих соревнований Анна и Александра встретятся Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Эри Ходзуми (Япония).

Программа четвертьфиналов "Ролан Гаррос-2025" для казахстанских болельщиков на этом не закончилось. 

Примерно в 19:30 на арену Филипа Шатрие выйдет лидер отечественного тенниса Александр Бублик, который сразится с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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