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10:32 23.01.2022

Премьер Новой Зеландии отменила свадьбу из-за «Омикрона» в стране

Премьер-министр Новой Зеландии Фото: Instagram/jacindaardern
С 23 января в Новой Зеландии будут действовать некоторые ограничения из-за нового штамма. Количество гостей на различных мероприятиях будет зависеть от вакцинации, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу с Кларком Гейфордом, поскольку страна готовится перейти на «красный» уровень реагирования из-за «омикрон-штамма», сообщает New Zealand Herald.

Как сообщила Ардерн, на мероприятиях, таких как дни рождения и свадьбы, будет разрешено присутствие не более сотни гостей, а при отсутствии сертификата о вакцинации лимит будет составлять 25 человек.

Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии. Такова жизнь. Осмелюсь сказать, я ничем не отличаюсь от тысяч других жителей Новой Зеландии.Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Джасинда Ардерн и Кларк Гейфорд планировали пожениться этим летом в Гисборне. У них есть дочь Нив.

Данияр Кунафин
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