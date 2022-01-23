В Черном море загорелся танкер

Танкер Almuntazah загорелся 23 января около 00:10 в акватории Черного моря в пяти километрах от мыса «Железный рог». На борту более 700 тонн мазута, сообщает РИА Новости.

Пострадавших нет, семерых россиян эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии.

Из новороссийского порта на место происшествия прислали два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». При первичном осмотре наблюдалось незначительное задымление.

Сейчас судно находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, моторный отсек задраен, имеются автоматические системы пожаротушения.