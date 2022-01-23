В Алматы упал строительный кран, погиб крановщик

В ДП Алматы сообщили корреспонденту Zakon.kz о начале расследования гибели 49-летнего крановщика, который скончался при падении строительного крана.

Расследование ведется по статье 277 части 2 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам жителей соседней многоэтажки, они услышали грохот за окном, и их дом затрясся, как при землетрясении, сообщает Sputnik Казахстан.

Через несколько минут на место ЧП приехали полицейские и медики.

Отмечается, что в Алматы ветра почти нет – 0,83 м/с.