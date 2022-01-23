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Законодательство РК
12:06 23.01.2022

В Алматы упал строительный кран, погиб крановщик

Алматы погиб строитель Фото: pixabay
Инцидент произошел утром 23 января в алматинском микрорайоне Таугуль-1, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматы сообщили корреспонденту Zakon.kz о начале расследования гибели 49-летнего крановщика, который скончался при падении строительного крана.

Расследование ведется по статье 277 части 2 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По словам жителей соседней многоэтажки, они услышали грохот за окном, и их дом затрясся, как при землетрясении, сообщает Sputnik Казахстан.

Через несколько минут на место ЧП приехали полицейские и медики.

Отмечается, что в Алматы ветра почти нет – 0,83 м/с.

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