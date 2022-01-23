12:27 23.01.2022
Нганну отстоял свой титул в бою против Гана на турнире UFC
Фото: Instagram/ciryl_gane
В американском Анахайме состоялся турнир UFC 270, главным событием которого стал титульный поединок в тяжелом весе, сообщает Zakon.kz.
В октагоне встретились действующий чемпион промоушена Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сирил Ган.
Поединок прошел все пять раундов, и с минимальным преимуществом успеха добился камерунец Фрэнсис Нганну, тем самым он прервал победную серию французского файтера Гана из 10 боев.
Теперь в активе Фрэнсиса 17 побед при трех поражениях, 12 из них – нокаутом.
— Bishi (@BishiKudzanai) January 23, 2022
#UFC270 #NgannouGane the champ kept his throne, good ground game by Ngannou 💪 pic.twitter.com/sZYIBcwKhV
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