Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:27 23.01.2022

Нганну отстоял свой титул в бою против Гана на турнире UFC

UFC Победа Нгану Фото: Instagram/ciryl_gane
В американском Анахайме состоялся турнир UFC 270, главным событием которого стал титульный поединок в тяжелом весе, сообщает Zakon.kz.

В октагоне встретились действующий чемпион промоушена Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сирил Ган.

Поединок прошел все пять раундов, и с минимальным преимуществом успеха добился камерунец Фрэнсис Нганну, тем самым он прервал победную серию французского файтера Гана из 10 боев.

Теперь в активе Фрэнсиса 17 побед при трех поражениях, 12 из них – нокаутом.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
UFC США
Казахстанцы «гуглят» Гегеля и Бабеля после выступления Токаева
22.01.2022
В Алматы усилены карантинные меры
22.01.2022
Президент провел совещание с руководителями отдельных госорганов
22.01.2022
Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому случаю гибели людей
22.01.2022
В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки
23.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости