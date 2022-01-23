Нганну отстоял свой титул в бою против Гана на турнире UFC

В октагоне встретились действующий чемпион промоушена Фрэнсис Нганну и обладатель временного титула Сирил Ган.

Поединок прошел все пять раундов, и с минимальным преимуществом успеха добился камерунец Фрэнсис Нганну, тем самым он прервал победную серию французского файтера Гана из 10 боев.

Теперь в активе Фрэнсиса 17 побед при трех поражениях, 12 из них – нокаутом.

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