Джонни Депп вернется на большие экраны впервые с 2020 года

Голливудский актер Джонни Депп сыграет роль французского короля Людовика XV в фильме режиссера Майвенн Ле Беско, сообщает Variety.

Съемки фильма начнутся летом. Название и сюжет фильма находятся в секрете, но известно, что съемки будут проходить в течение трех месяцев в Версальском дворце в Париже.

Американский актер, которого его бывшая жена Эмбер Херд обвинила в домашнем насилии, не появлялся на экранах с 2020 года. Последняя работа Деппа – фильм Эндрю Левитаса «Минамата».

Людовик XV по прозвищу Возлюбленный царствовал во Франции в течение 59 лет. Его правление считается одним из самых длительных в мировой истории.