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13:24 23.01.2022

Джонни Депп вернется на большие экраны впервые с 2020 года

Депп фильмы Фото: Instagram/johnnydepp
Джонни Депп лишился ролей во многих крупных проектах, включая франшизы «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари», из-за обвинений его бывший жены Эмбер Херд и судебных тяжб, сообщает Zakon.kz.

Голливудский актер Джонни Депп сыграет роль французского короля Людовика XV в фильме режиссера Майвенн Ле Беско, сообщает Variety.

Съемки фильма начнутся летом. Название и сюжет фильма находятся в секрете, но известно, что съемки будут проходить в течение трех месяцев в Версальском дворце в Париже.

Американский актер, которого его бывшая жена Эмбер Херд обвинила в домашнем насилии, не появлялся на экранах с 2020 года. Последняя работа Деппа – фильм Эндрю Левитаса «Минамата».

Людовик XV по прозвищу Возлюбленный царствовал во Франции в течение 59 лет. Его правление считается одним из самых длительных в мировой истории.

Данияр Кунафин
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