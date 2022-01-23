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13:58 23.01.2022

Казахстанец стал пятым на турнире по фигурному катанию в Германии

Фигурное катание Казахстан Фото: Instagram/rakhat.bralin
Международный турнир по фигурному катанию Bavarian Open проходит в Оберстдорфе. Казахстан в мужском одиночном катании представил Рахат Бралин, сообщает Zakon.kz.

По итогам выступления в произвольной и короткой программах Рахат Бралин набрал 140,25 балла, сообщает НОК РК.

Этот результат позволил ему расположиться на пятой строчке в итоговом протоколе.

«Золото» турнира в этой категории завоевал польский фигурист Владимир Самойлов. На втором месте расположился австрийский спортсмен Люк Майерхофер. Замкнул тройку лидеров Кай Ягода из Германии.

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