Казахстанец стал пятым на турнире по фигурному катанию в Германии

По итогам выступления в произвольной и короткой программах Рахат Бралин набрал 140,25 балла, сообщает НОК РК.

Этот результат позволил ему расположиться на пятой строчке в итоговом протоколе.

«Золото» турнира в этой категории завоевал польский фигурист Владимир Самойлов. На втором месте расположился австрийский спортсмен Люк Майерхофер. Замкнул тройку лидеров Кай Ягода из Германии.

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