13:58 23.01.2022
Казахстанец стал пятым на турнире по фигурному катанию в Германии
Фото: Instagram/rakhat.bralin
Международный турнир по фигурному катанию Bavarian Open проходит в Оберстдорфе. Казахстан в мужском одиночном катании представил Рахат Бралин, сообщает Zakon.kz.
По итогам выступления в произвольной и короткой программах Рахат Бралин набрал 140,25 балла, сообщает НОК РК.
Этот результат позволил ему расположиться на пятой строчке в итоговом протоколе.
«Золото» турнира в этой категории завоевал польский фигурист Владимир Самойлов. На втором месте расположился австрийский спортсмен Люк Майерхофер. Замкнул тройку лидеров Кай Ягода из Германии.
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