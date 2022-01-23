Скончался профессор Канат Баишев

Свою академическую карьеру Канат Сактаганович начал в Институте ботаники Академии наук Казахской ССР, позже стал проректором КарГУ. Трудился деканом факультета в КазГУ и начальником главного управления ВУЗов Министерства образования Казахстана.

В годы обретения независимости Канат Баишев возглавлял сектор экологии аппарата Кабинета министров РК, был вице-министром экологии и природных ресурсов РК, работал директором Центра физико-химических методов анализа КазНУ им. аль-Фараби.

Он воспитал несколько поколений молодых ученых-биологов, внес значительный вклад в разработку и осуществление государственной политики в сфере сохранения и грамотного использования природных ресурсов, экологической безопасности Казахстана.

Светлая память о Канате Баишеве останется надолго в сердцах всех, кто его знал и любил.