Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:25 23.01.2022

Скончался профессор Канат Баишев

Скончался профессор Канат Баишев Фото: pixabay
22 января 2022 года на 81-м году жизни ушел из жизни профессор Канат Баишев, сообщает Zakon.kz.

Свою академическую карьеру Канат Сактаганович начал в Институте ботаники Академии наук Казахской ССР, позже стал проректором КарГУ. Трудился деканом факультета в КазГУ и начальником главного управления ВУЗов Министерства образования Казахстана.

В годы обретения независимости Канат Баишев возглавлял сектор экологии аппарата Кабинета министров РК, был вице-министром экологии и природных ресурсов РК, работал директором Центра физико-химических методов анализа КазНУ им. аль-Фараби.

Он воспитал несколько поколений молодых ученых-биологов, внес значительный вклад в разработку и осуществление государственной политики в сфере сохранения и грамотного использования природных ресурсов, экологической безопасности Казахстана.

Светлая память о Канате Баишеве останется надолго в сердцах всех, кто его знал и любил.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного ученого.

Константин Вноровский
Казахстан
В Алматы усилены карантинные меры
22.01.2022
В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки
23.01.2022
Олимпиада-2022 в Пекине: полное расписание выступлений казахстанцев
22.01.2022
Житель столицы пытался сбросить девушку с 14-го этажа
22.01.2022
В Алматы упал строительный кран, погиб крановщик
23.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости