Скончался профессор Канат Баишев
Свою академическую карьеру Канат Сактаганович начал в Институте ботаники Академии наук Казахской ССР, позже стал проректором КарГУ. Трудился деканом факультета в КазГУ и начальником главного управления ВУЗов Министерства образования Казахстана.
В годы обретения независимости Канат Баишев возглавлял сектор экологии аппарата Кабинета министров РК, был вице-министром экологии и природных ресурсов РК, работал директором Центра физико-химических методов анализа КазНУ им. аль-Фараби.
Он воспитал несколько поколений молодых ученых-биологов, внес значительный вклад в разработку и осуществление государственной политики в сфере сохранения и грамотного использования природных ресурсов, экологической безопасности Казахстана.
Светлая память о Канате Баишеве останется надолго в сердцах всех, кто его знал и любил.
Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким известного ученого.