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19:48 23.01.2022

Илон Маск назвал «чушью» новую функцию Twitter

Новая функция Twitter, чушь Фото: Facebook/Илон Маск/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал интеграцию NFT в Twitter, сообщает Zakon.kz.

В своем аккаунте он написал, что его раздражает тот факт, что разработчики соцсети тратят время на «всякую чушь», в то время как Twitter наводнен большим количеством криптомошенников и спам-ботов.

20 января социальная сеть Twitter объявила об интеграции NFT в качестве фотографии в профилях пользователей. Новшество позволяет установить на аватар из своей коллекции — он будет отображаться в виде шестиугольника, в то время как обычные аватарки круглые.

Эта возможность стала доступна подписчикам премиум-сервиса Twitter Blue с устройствами на базе операционной системы iOS. Подписка обойдется в 2,99 доллара в меcяц.

Генеральный директор компании MicroStrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) ответил на сообщение Маска. Он считает, что помочь от мошеннических ботов сможет верификация пользователей, причем с использованием транзакций в биткоинах через сеть Lightning Network.

Константин Вноровский
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