Пропавший в Атырау мальчик найден погибшим

О том, что его девятилетний сын пропал, житель Атырау сообщил оператору «102» 22 января в 19:28.

Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Младший с прогулки вернулся, а старший – нет.

Полицейские сразу приступили к поискам.

В пресс-службе ДП области рассказали, что к поисковым работам привлекли почти 100 полицейских, которые обходили дома в надежде найти какую-то информацию о пропавшем ребенке. Им помогали 60 волонтеров. Было задействовано 15 единиц техники.

В 05:30 к работе подключились спасатели, которые помимо пешего поиска проверяли канал Перетаски.