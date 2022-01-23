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21:12 23.01.2022

Пропавший в Атырау мальчик найден погибшим

Мальчик погиб, Атырау Фото: Instagram/atyrau_tjd
Еппили Сайли Ананд Рао, которого два дня искали полицейские и волонтеры Атырау, найден погибшим, передает Zakon.kz.

О том, что его девятилетний сын пропал, житель Атырау сообщил оператору «102» 22 января в 19:28.

Он вышел на улицу с младшим братом поиграть. Младший с прогулки вернулся, а старший – нет.

Полицейские сразу приступили к поискам.

В пресс-службе ДП области рассказали, что к поисковым работам привлекли почти 100 полицейских, которые обходили дома в надежде найти какую-то информацию о пропавшем ребенке. Им помогали 60 волонтеров. Было задействовано 15 единиц техники.

В 05:30 к работе подключились спасатели, которые помимо пешего поиска проверяли канал Перетаски.

Тело мальчика нашли в середине канала Перетаска. С утра водолазы осуществили несколько спусков в воду. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области
Константин Вноровский
Атырауская область
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