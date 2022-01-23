Президент Армении Саркисян подал в отставку
Об этом говорится в опубликованном 23 января заявлении.
Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики. Президент Армении Армен Саркисян
Политик указал на то, что «когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора». Тем самым, по его словам, это отвлекает внимание общественности от «самых важных вопросов».
Также Саркисян подчеркнул, что у президента Армении нет необходимых инструментов для воздействия на «радикальные процессы внутренней и внешней политики». Он также отметил, что страна является президентской республикой по форме, но не содержанию.
Саркисян был избран главой государства в 2018 году. После конституционных реформ 2015 года страна перешла на парламентскую форму правления. Таким образом, полномочия президента являются исключительно представительскими, сам он избирается парламентом сроком на семь лет. Саркисян — дипломат, в 1996-1997 годах возглавлял армянское правительство. Он был выдвинут фракциями правящей Республиканской партии Армении и ее коалиционного партнера — левонационалистической партии «Дашнакцутюн».