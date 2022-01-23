Президент Армении Саркисян подал в отставку

Об этом говорится в опубликованном 23 января заявлении.

Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики. Президент Армении Армен Саркисян

Политик указал на то, что «когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора». Тем самым, по его словам, это отвлекает внимание общественности от «самых важных вопросов».

Также Саркисян подчеркнул, что у президента Армении нет необходимых инструментов для воздействия на «радикальные процессы внутренней и внешней политики». Он также отметил, что страна является президентской республикой по форме, но не содержанию.