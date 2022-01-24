«Реал» и «Барселона» заключили «пакт о ненападении»

Как пишет Marca, исключение – футболисты с истекающими контрактами. Также соглашение не затрагивает борьбу клубов за игроков других команд.

При этом пакт о ненападении не касается трансферных целей обоих клубов из других команд – например, нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна. Согласно информации источника, Лапорта буквально одержим идеей сорвать переход норвежца в «Реал». Также обоим клубам интересен 15-летний форвард «Палмейраса» Эндрик.

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